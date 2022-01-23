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Общество23 января 2022 6:42

На этнопроекты в Коми потратят 5 миллионов рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

На реализацию этнокультурных проектов в Коми потратят 5 миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовало республиканское правительство.

В документе идет речь о распределении субсидий на реализацию проектов «Народного бюджета» на 2022 год. Деньги выделят из республиканского бюджета. Субсидии получат 12 муниципалитетов. Деньги потратят на воплощение инициатив в области этнокультурного развития народов, живущих в Коми. Больше всех получат Удорский и Усть-Вымский районы – по 600 тысяч рублей, а также Печора – 574 тысячи рублей.

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