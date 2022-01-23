За сутки в Сыктывкаре 85 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 23 января, в Сыктывкаре зафиксировали 85 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 653 человека. За все время из больниц выписали 91 261 пациента. В Коми заболели коронавирусом 315 человек. Всего в регионе зафиксировали 100 434 случая заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 85 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 80 человек, в Воркуте – 20, а в Усинске и Сосногорском районе – по 19. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 3 510 человек. За сутки с учета сняли семь человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки в Коми умерли пятеро больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2 750 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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