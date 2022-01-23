Фото: пресс-служба УФССП по Коми

В 2021 году в Коми коллекторов оштрафовали на 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

Главный судебный пристав Коми рассмотрел 21 административное дело. Они были связаны с тем, что юридические лица, которые занимаются возвратом просроченной задолженности, совершили нарушения. В общей сложности их оштрафовали на 700 тысяч рублей. Со второй половины прошлого года ФССП имеет право штрафовать коллекторов-нарушителей без обращения в суд. Кроме того, в 2021 году суды рассмотрели 18 дел, и микрокредитные организации оштрафовали на 525 000 рублей.

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