В Коми волки съели двух псов-охранников

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В поселке Югыдъяг волки съели двух псов-охранников. Об этом сообщает паблик «Усть-Куломский район: новости, комментарии».

Инцидент произошел ночью 21 января. Волки наведались в район электростанции. Хищники задрали двух собак-охранников частного предприятия. Жители Кекура рассказали, что в их населенном пункте пропали уже около 10 собак. В администрации призвали жителей на ночь помещать домашних животных в закрывающиеся загоны, а также соблюдать правила обращения с пищевыми отходами.

Применять оружие в черте населенных пунктов имеют право только полицейские или сотрудники Росгвардии. Поэтому информацию о фактах выхода диких животных необходимо передавать в ОМВД России по Усть-Куломскому району по телефону 8(82137)99802.

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