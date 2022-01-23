В СК Коми опровергли информацию о мужчине, который предлагал мальчику посмотреть щенков

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Следственном комитете Коми опровергли информацию о мужчине, который предлагал мальчику посмотреть щенков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, жители Коми рассказали, что в районе Пичепашни села Выльгорт неизвестный подозрительный мужчина подошел к ребенку, когда тот возвращался из школы, и предложил вместе с ним посмотреть на щенков. Бдительный второклассник не поддался на уговоры и пошел скорее домой, сославшись на то, что его ждут родители. После этого незнакомец сразу же развернулся и ушел в неизвестном направлении. В МВД сообщили, что проводят проверку.

В СК отметили, что информация об инциденте не подтвердилась. Сотрудники ведомства провели проверку и посмотрели запись с камеры видеонаблюдения, установленной на здании школы. Выяснилось, что к мальчику, когда он вышел на улицу, никто не подходил и ничего не предлагал.

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