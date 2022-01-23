Женщину из Коми попросили присмотреть за квартирой, а она украла 700 тысяч

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Калининградской области 33-летнюю жительницу Коми подозревают в краже, сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Гурьевске. Хозяева квартиры решили уехать и попросили знакомую присматривать за жильем. Женщина ранее случайно услышала пароль от сейфа и запомнила его. Злоумышленница похитила 27 золотых украшений и более 2 тысяч евро. Драгоценности подозреваемая сдала в три ломбарда, а деньги потратила на погашение долгов. возбуждено уголовное дело о краже. Золото у женщины изъяли.

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