В Коми конкурсного управляющего и адвоката подозревают в подкупе

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В Коми конкурсного управляющего и адвоката подозревают в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере и посредничестве в нем. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В распоряжении конкурсного управляющего ООО, признанного банкротом, оказалась значительная сумма, возвращенная в конкурсную массу по решению суда. Этими деньгами подозреваемая могла распоряжаться в интересах кредиторов общества. Женщина и сожительствующий с ней адвокат решилиэтим воспользоваться. Выполняя функции посредника, подозреваемый предложил основному кредитору передать конкурсному управляющему 4,2 миллионов рублей за беспрепятственный перевод значительной суммы, причитающейся кредитору. Тот согласился и в подтверждение намерений перечислил 100 тысяч рублей. Остальную сумму он пообещал передать наличными. Фигурантов задержали и заключили под стражу.

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