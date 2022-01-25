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Здоровье25 января 2022 9:39

В Коми стремительно растет заболеваемость «омикроном» среди детей

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми стремительно растет заболеваемость новым штаммом коронавиурса среди детей. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

На сегодняшний день 47 несовершеннолетних госпитализированы с подтвержденных у них «омикроном». За сутки этот показатель вырос на девять человек.

Причинами такой заражаемости являются слабый иммунитет и отсутствие вакцинации, говорят в ведомстве.

- Отличие «омикрона» и в том, что он интенсивно распространяется среди людей со сниженным или отсутствующим иммунитетом, а также у непривитых и людей старшего возраста. Также штамм стал инфицировать наших детей. И это мы видим по цифрам статистики, - сказал глава ведомства Игорь Дягилев.

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