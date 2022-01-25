В Коми стремительно растет заболеваемость «омикроном» среди детей

Фото: архив "КП"

В Коми стремительно растет заболеваемость новым штаммом коронавиурса среди детей. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

На сегодняшний день 47 несовершеннолетних госпитализированы с подтвержденных у них «омикроном». За сутки этот показатель вырос на девять человек.

Причинами такой заражаемости являются слабый иммунитет и отсутствие вакцинации, говорят в ведомстве.

- Отличие «омикрона» и в том, что он интенсивно распространяется среди людей со сниженным или отсутствующим иммунитетом, а также у непривитых и людей старшего возраста. Также штамм стал инфицировать наших детей. И это мы видим по цифрам статистики, - сказал глава ведомства Игорь Дягилев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Коми запретили посещение библиотек, музеев, архивов и выставочных залов из-за пандемии (подробности)