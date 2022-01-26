Мошенники украли у женщины из Коми 3,4 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 40-летней жительницы Вуктыла 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что неизвестные пытаются оформить на имя горожанки кредит. Для того, чтобы этого избежать, звонивший посоветовал взять реальный займ и поместить деньги на другие счета. Женщина отправилась в банк. Сотрудник поинтересовался, зачем ей нужны деньги, а та ответила, что хочет купить машину. Женщина получила деньги, перевела их, а потом поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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