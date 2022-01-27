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Происшествия27 января 2022 4:15

Мужчина и женщина из Коми по очереди украли деньги с карты приятеля

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Троицко-Печорском районе утвердили обвинительное заключение в отношении местных жителей. В прокуратуре мужчину и женщину обвинили в краже с банковского счета их общего приятеля.

В декабре 2021 года, по версии следствия, компания вместе распивала алкоголь. Когда напитки закончились, один из празднующих предложил своему приятелю сходить в магазин с его картой и купить спиртное. Тот карту взял, но пошел домой, накупив продукты и алкоголь на 950 рублей.

Тогда потерпевший попросил свою знакомую забрать у того карту, она согласилась, но по пути приобрела кое-что для себя на сумму 1500 рублей. Пострадавший владелец карты после случившегося обратился в полицию, где в отношении его недобросовестных приятелей возбудили уголовное дело.

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