Новая волна коронавируса в Коми продлится до первой декады марта

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Стало известно, как долго продлится новая волна коронавируса в Коми. По словам главы республики Владимира Уйбы, стоит готовиться к тому, что многочисленные заражения ковидом продлятся вплоть до марта.

- Предполагаем, что вспышка продлится до конца февраля и, может быть, затронет первую декаду марта, - дал он неутешительный прогноз.

Специалисты говорят, что волна, вызванная новым штаммом, началась в Коми еще 17 января. По состоянию на 26 января, республика установила новый рекорд по суточному инфицированию - 449 случаев было зарегистрировано за 24 часа.

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