Жителю Сыктывкара суд отказал возместить убытки из-за отмены рейса

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Житель Сыктывкара подал в суд на авиакомпанию «АЗИМУТ» с требованием возместить убытки, которые он понес из-за отмены и переноса рейса. Истец заявил, что из-за этого он понес расходы на трансфер и проживание в гостинице.

В Объединенной пресс-службе судов сообщили, что мужчина купил билет по маршруту Москва-Краснодар на 4 сентября 2018 года. Однако авиакомпания сообщила о переносе рейса на 5 сентября.

Суд посчитал, что истец был извещен об отмене рейса должным образом, однако не спланировал свое прибытие в Москву непосредственно к дате и времени вылета. Кроме того, мужчина не предоставил доказательства о необходимости расходов на проживание в гостинице и трансфер.

Также суд пришел к выводу, что требования об уплате штрафа могут быть предъявлены перевозчику в течение шести месяцев со дня наступления события, в то время, как истец обратился только в 2021 году.

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