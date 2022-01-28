Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 4:45

В Коми до 6 февраля приостановили плановую госпитализацию во всех больницах

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Пресс-служба правительства Коми сообщила, что в республике приостановили плановую госпитализацию. В качестве причины указан резкий рост заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». В настоящий момент решено, что госпитализация приостановлена до 6 февраля.

Ранее глава Коми Владимир Уйба информировал, что в регионе «действительно закрывают плановую медицинскую помощь». Весь медперсонал и врачей, отмечал он, планируется переориентировать на борьбу с ковидом.

– Необходимо приведение в полную боевую готовность всей системы здравоохранения, – заявил он.

Ранее в Зеленецкой врачебной амбулатории сообщали об отмене приема плановых больных в амбулатории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В одной из больниц Коми сообщили о прекращении приема плановых больных (подробнее)

0