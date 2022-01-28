В Коми до 6 февраля приостановили плановую госпитализацию во всех больницах

Фото: архив КП

Пресс-служба правительства Коми сообщила, что в республике приостановили плановую госпитализацию. В качестве причины указан резкий рост заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». В настоящий момент решено, что госпитализация приостановлена до 6 февраля.

Ранее глава Коми Владимир Уйба информировал, что в регионе «действительно закрывают плановую медицинскую помощь». Весь медперсонал и врачей, отмечал он, планируется переориентировать на борьбу с ковидом.

– Необходимо приведение в полную боевую готовность всей системы здравоохранения, – заявил он.

Ранее в Зеленецкой врачебной амбулатории сообщали об отмене приема плановых больных в амбулатории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В одной из больниц Коми сообщили о прекращении приема плановых больных (подробнее)