В Ухте догхантеры массово истребляют собак

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Волонтеры из Ухты сообщили, что в городе началось массовое истребление собак. По информации зоозащитников, животных травят и отстреливают. В настоящий момент всеми случаями занимаются сотрудники правоохранительных органов, передали в «БНК»

Сообщается, что в больнице сейчас находятся из-за разбросанной отравы возле СНТ «Аэропорт» четыре собаки. Еще двух подстрелили в Дежнево. – пес Пират получил серьезное ранение, а второй не выжил.

В МВД Коми подтвердили информацию о стрельбе на улице Транспортной – неизвестный застрелил гуляющего пса 26 января. В настоящее время проводится проверка.

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