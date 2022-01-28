Врач из Коми рассказала, какие постковидные синдромы испытывает большинство пациентов

Фото: скриншот видео «Республика Коми» в ВК

Врач-терапевт Республиканского кардиологического диспансера Елена Ильиных рассказала в социальных сетях, что чаще всего пациенты после перенесенного коронавируса испытывают длительные головные боли, а также слабость и утомляемость в течение нескольких месяцев.

По ее словам, постковидные симптомы медики также называют «лонгковидом», уточнив, что он затрагивает многие системы организма. Медик отметила, что это состояние наблюдается как у пациентов с тяжелым течением болезни, так и с легким.

Также Ильиных проинформировала, что бывают случаи позднего тромбоза, которые, по ее словам, сложно предотвратить из-за отсутствия показаний для терапии. Кроме того, люди часто жалуются на отдышку, причиной которой становится поражение сердца. Врач отметила, что симптомы лонгковида проходят примерно через полгода.

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