В Коми систему здравоохранения перевели на «военный» режим работы

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В Коми стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Новая волна ковида существенно осложнила работу системы здравоохранения республики. На плечи медицинского персонала легла огромная нагрузка, говорит глава региона Владимир Уйба.

По его словам, за минувшие сутки было диагностировано 623 факта заражения инфекцией. Это абсолютный рекорд, значение которого увеличивается последнюю неделю.

- Для нас это очень много, но к сожалению, мы и дальше будем расти. Вчера, напомню, было 449 новых случаев. Мне до сих пор задают вопросы: «А у нас что, есть ковид?». Уважаемые жители республики, у нас не просто ковид, а волна ковида. Сегодня вся система здравоохранения переведена по-сути на военный режим работы. Такой объем - 623 новых случая как сегодня - это очень серьезная нагрузка. Но повторяю, это только начало, - поделился тревожными мыслями Владимир Уйба.

Глава отметил, что из 623 заболевших всего 19 человек вакцинированы. За сутки умерли четыре человека, среди них нет вакцинированных.

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