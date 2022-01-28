В Сыктывкаре 30-летний мужчина изнасиловал женщину и уехал за границу

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре состоялся суд над насильником 30-летней женщины. Мужчина напал на горожанку в районе Лесопарковой улицы и изнасиловал ее, угрожая убить.

Как сообщает СУ СК России по Коми, 30-летнему сыктывкарцу удалось после преступления сбежать за границу. Для его поимки была проведена генотипоскопическая экспертиза следов, обнаруженных на месте изнасилования, что позволило установить личность преступника и объявить его в розыск.

Выяснилось, что извращенец уже отбывает срок в чужом государстве. За границей мужчина успел совершить ряд преступлений.

- В рамках исполнения направленного следователем запроса об оказании правовой помощи обвиняемый был задержан и этапирован в Республику Коми для завершения расследования уголовного дела. - прокомментировали ход дела в СК. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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