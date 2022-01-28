Лукашенко наградил жителя Коми, поднявшего на Эверест «самое дорогое и ценное»

Фото: пресс-служба президента Белоруссии

Уроженец Коми Георгий Шулепов был отмечен высокой наградой Республики Беларусь. Мужчина удостоился такой чести после восхождения на самую высокую гору планеты - Эверест. Он помог вознести флаг соседнего государства на вершину, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко оценил поступок жителя Коми. По словам главы государства, развевающийся флаг страны на Эвересте вызвал у него огромное чувство гордости.

- Это глубоко символично: в тяжелейших условиях пронести у сердца на высочайшую вершину планеты самое дорогое и ценное. Эмоции, которые белорусы испытывали, глядя на эти полотнища, в полной мере сравнимы с чувством огромной гордости за страну в момент, когда одерживают победы отечественные спортсмены, - заявил Лукашенко.

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