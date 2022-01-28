Житель Коми до смерти забил свою 47-летнюю сожительницу табуретом

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В Коми осудили 42-летнего жителя Ухты, обвиняемого в убийстве своей 47-летней сожительницы. По данным следствия, мужчина зверски избил женщину табуретом и руками, а затем оставил умирать на полу своего дома.

Судом было установлено, что между парой возникла ссора, в ходе которой женщина напала на своего возлюбленного. Ухтинец же терпеть не стал, вспылил и, осознавая все свои дальнейшие действия, набросился на потерпевшую в ответ. Женщина умерла от тяжелых травм до приезда медиков.

Осужденный в зале суда заявил, что его действия носили оборонительный характер, в связи с противоправным поведением погибшей, поэтому его действия должны быть квалифицированы как превышение пределов необходимой обороны. - Вместе с тем, несмотря на позицию подсудимого, совокупность исследованных в судебном заседании доказательств явилась достаточной для признания ухтинца виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, - сообщает пресс-служба горсуда.

Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы в колонии строго режима.

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