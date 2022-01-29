В Коми уровень коллективного иммунитета вырос за неделю на 2,5%

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Уровень коллективного иммунитета в Коми вырос до 73,6%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За неделю показатель вырос на 2,5%, говорится в отчете. К сожалению, как отмечают специалисты республиканского Роспотребнадзора, коллективный иммунитет достиг таких показателей не за счет вакцинации, а за счет переболевших.

Всего в Коми завершили вакцинацию 398 224 человека.

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