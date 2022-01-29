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Общество29 января 2022 12:41

В Коми уровень коллективного иммунитета вырос за неделю на 2,5%

Источник:kp.ru
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень коллективного иммунитета в Коми вырос до 73,6%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За неделю показатель вырос на 2,5%, говорится в отчете. К сожалению, как отмечают специалисты республиканского Роспотребнадзора, коллективный иммунитет достиг таких показателей не за счет вакцинации, а за счет переболевших.

Всего в Коми завершили вакцинацию 398 224 человека.

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