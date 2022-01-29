Жителям Коми соцвыплаты в феврале придут в повышенном размере

Фото: архив "КП"

В феврале жителям Коми выплатят социальные пособия в повышенном размере. С 1 числа второго месяца 2022 года размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Увеличить пособия на 4,9% предложил Минтруд России. По данным федерального ведомства, именно такого показателя достигла инфляция в стране.

Ежегодно на размер инфляции индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников. Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. Так, с 1 февраля прошлого года ее размер составляет 65,6 тысячи рублей.

Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат - единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одинокие родители и беременные женщины Коми получат повышенные пособия (подробности)