Команда КВН «Имени меня» из Коми вошла в Высшую лигу 2022 года

Фото: vk.com/imeni

Уроженцы Коми, выступающие за команду КВН «Имени меня», вошли в 25 команд, которые будут выступать в Высшей Лиге. Об этом сообщает Международный союз клуба.

Сами квнщики также подтвердили свое дальнейшее участие в сезоне 2022 года. Они обратились к своим фанатам в официальной группе.

-Мы идём в сезон. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеемся, что найдём спонсора. Вы с нами?, - спросили они у подписчиков.

Справка

Команда «Имени меня» свой путь начала в Юниор-лиге «КВаН» в Сыктывкаре. После выступала за Королев.

«Имени меня» показывала высокий результат во многих лигах: чемпионы Лиги КВН МФТИ (2011), финалисты МСЛ (2012) и Лиги Каспий (2013), в разные годы полуфиналисты, вице-чемпионы и чемпионы Центральной лиги Москвы и Подмосковья, полуфиналисты Телевизионной Международной Лиги (2017). Были чемпионами ЦЛМиП (2018), участвовали в Премьер-Лиге (2019 и 2020).

В декабре 2021 года «Имени меня» после 11 лет ожидания вышла в финал Высшей лиги КВН. На игре команда заняла второе место.

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