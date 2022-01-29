Экс-депутат Госсовета Коми Валерий Потолицын умер в возрасте 68 лет

Фото из личного архива В. Потолицына

В Коми умер бывший депутат Госсовета республики Валерий Потолицын. О его кончине сообщил глава Усть-Куломского района Сергей Рубан.

По словам руководителя района, Валерий Андреевич отличался активной жизненной позицией, имел твердый характер и любил свою работу. Рубан принес соболезнования близким Потолицына и выразил слова поддержки его семье. На момент смерти бывшему парламентарию было 68 лет.

- Валерий Андреевич был активным и неравнодушным человеком, талантливым руководителем, своей кропотливой депутатской работой, многолетней общественно-политической деятельностью, трудолюбием внес достойный вклад в развитие региона, никогда не забывая свой родной район, всегда отстаивая интересы своих земляков, Награжден медалью «Отличник здравоохранения», имел звание «Заслуженный работник Республики Коми», - написал Сергей Рубан.

Справка

Потолицын Валерий Андреевич закончил Усть-Немскую школу, затем Свердловский мединститут. Работал хирургом, главным врачом в Усть-Вымской райбольнице.

В 1990 году был избран народным депутатом Верховного Совета Коми АССР, с 1995 года по 2003 был депутатом Госсовета Республики Коми.

Руководил Комитетом по законодательству и депутатской этике , внес большой вклад в разработку и принятие законодательства в области местного самоуправления.

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