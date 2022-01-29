Коммерсанты из Сыктывкара осуждены за уклонение от уплаты налогов в размере 24 млн рублей

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Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих лиц, в 2012-2015 годах осуществлявших коммерческую деятельность от имени ООО «МИКС». Они признаны виновными в по статье «уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Судом установлено, что сыктывкарские супруги и их знакомый в 2012-2015 годах являлись фактическими владельцами и руководителя ООО «МИКС».

Они формировали налоговую отчетность предприятия, искажая сведения о налогооблагаемой базе; отражали в налоговых декларациях по налогу на прибыль организации, налога на добавленную стоимость ложные сведения о фактически не имевших место в действительности финансово-хозяйственных взаимоотношениях в рядом организаций-контрагентов; заключали фиктивные сделки по купле-продажи недвижимого имущества компании. В результате за три финансовых года сумма неуплаченных налогов превысила 24 млн рублей.

Суд назначил одному из фигурантов дела наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, его сообщнику – 2 года лишения свободы, отбывать которые им предстоит в исправительной колонии общего режима. Супруге одного из них назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с предоставлением отсрочки исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

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