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Общество30 января 2022 6:00

В поликлиниках Коми из-за коронавируса отменены приемы здоровых детей и плановая вакцинация

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми временно отменены приёмы здоровых детей в поликлиниках республики. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В ведомстве также добавили, что из-за угрозы распространения COVID-19 среди несовершеннолетних временно приостанавливается плановая вакцинация, а также стационарная помощь. В министерстве уточнили, что это не касается неотложных и экстренных случаев.

Также Минздрав напомнил, что госпитализация и помощь врачей детям с хронической патологией, онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями, а также острыми состояниями оказывается в полном объёме и отказывать в ней не будут.

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