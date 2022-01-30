Жительница Коми отдала мошенникам более 1,3 млн рублей

Фото: архив "КП"

В Коми 57-летняя жительница Воркуты лишилась 1,3 млн рублей, доверившись мошенникам. Женщина хотела заработать на акциях, но осталась не с чем.

Полицейским воркутинка рассказала, что установила специальное приложение. Через какой-то время с ней связался консультант и заявил, что будет помогать ей в инвестировании.

- Несмотря на то, что воркутинка была информирована о различных видах мошенничества, она все же пошла на риск. Под руководством «помощника» жительница Заполярья в течение двух месяцев перечисляла на банковские карты денежные средства. Потерпевшая вложила в инвестиции личные сбережения и взяла кредиты в нескольких банках, - рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Общая сумма переводов составила 1 369 088 рублей. Однако, когда она решила вывести свои накопления, ей сообщили, что нужно заплатить страховку. Осознав, что стала жертвой мошенников, заявительница обратилась к стражам порядка.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

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Мошенники украли у женщины из Коми 3,4 миллиона рублей

Источник:kp.ru

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 40-летней жительницы Вуктыла 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что неизвестные пытаются оформить на имя горожанки кредит. Для того, чтобы этого избежать, звонивший посоветовал взять реальный займ и поместить деньги на другие счета. Женщина отправилась в банк. Сотрудник поинтересовался, зачем ей нужны деньги, а та ответила, что хочет купить машину. Женщина получила деньги, перевела их, а потом поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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