В Сыктывкаре снизились цены на бензин

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре изменились цена на автозаправках. Владельцы машин фиксируют, что цены на некоторые позиции пошли вниз. Однако дизельное топливо резко выросла в стоимости, сообщает Комистат.

По данным ведомства, за последние семь дней цены на дизель выросли на 5,5% и состоит он почти 70 рублей.

Как сообщает издание «Комиинформ», существенно подешевел бензин на заправках компании «Лукойл». За литр АИ-92 теперь просят на 65 копеек меньше.

Далее мы публикуем актуальный ценник бензина и дизельного топлива на 30 января.

Компания «Лукойл»

АИ-92 - 47,61 (был 48,26) минус 65 копеек

АИ-95 - 50,62 (не изменилась)

100 - 58,57 (не изменилась)

ДТ- 54,15 (был 54,03) плюс 12 коп.

«Компания 2000» (цены менялись 25 января)

АИ-95 - 49,50

АИ-92 - 47,20

ДТ - 67,20

«Движение Коми»

АИ-92 - 47,77

АИ-95 - 50,55

Ультра ДТ - 69,99.

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