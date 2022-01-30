В Сыктывкаре снизились цены на бензин

Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре изменились цена на автозаправках. Владельцы машин фиксируют, что цены на некоторые позиции пошли вниз. Однако дизельное топливо резко выросла в стоимости, сообщает Комистат.
По данным ведомства, за последние семь дней цены на дизель выросли на 5,5% и состоит он почти 70 рублей.
Как сообщает издание «Комиинформ», существенно подешевел бензин на заправках компании «Лукойл». За литр АИ-92 теперь просят на 65 копеек меньше.
Далее мы публикуем актуальный ценник бензина и дизельного топлива на 30 января.
Компания «Лукойл»
АИ-92 - 47,61 (был 48,26) минус 65 копеек
АИ-95 - 50,62 (не изменилась)
100 - 58,57 (не изменилась)
ДТ- 54,15 (был 54,03) плюс 12 коп.
«Компания 2000» (цены менялись 25 января)
АИ-95 - 49,50
АИ-92 - 47,20
ДТ - 67,20
«Движение Коми»
АИ-92 - 47,77
АИ-95 - 50,55
Ультра ДТ - 69,99.
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