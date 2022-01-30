Количество самых зараженных COVID-19 муниципалитетов Коми сократилось до пяти

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В Коми продолжают следить за эпидситуацией, связанной с коронавирусом, в городах и районах. Согласно последним данным, число самых зараженных ковидом муниципалитетов сократилось с девяти до пяти.

Первое место традиционно остается за Сыктывкаром. В столице за сутки обнаружен 241 новый случай из 687. Вторую строчку рейтинга занимает Ухта с 190 фактами инфицирования.

Тройку лидеров замыкает Усинск. Там медики обнаружили коронавирус у еще 33 горожан.

Также в пятерке отмечены Воркута (+30) и Сосногорский район (+26).

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