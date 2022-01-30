Минпросвещения РФ: Коми самостоятельно принимает решение о переводе на дистанционное обучение

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Коми самостоятельно примет решение о переводе школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Руководитель федерального ведомства напомнил, что право о выборе формы обучения остается за регионами.
Кравцов отметил, что по всей стране дистанционку вводить не собираются, так как в каждом субъекте России разная эпидобстановка. Нужно исходить из нее, уверен министр.
- Перевод Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения, - сказал глава Минпросвещения.
Добавим, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки школы Сыктывкара и Ухты переведены на дистант. Частично закрывают школы и в других муниципалитетах региона.
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