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Общество30 января 2022 13:07

Минпросвещения РФ: Коми самостоятельно принимает решение о переводе на дистанционное обучение

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Коми самостоятельно примет решение о переводе школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Руководитель федерального ведомства напомнил, что право о выборе формы обучения остается за регионами.

Кравцов отметил, что по всей стране дистанционку вводить не собираются, так как в каждом субъекте России разная эпидобстановка. Нужно исходить из нее, уверен министр.

- Перевод Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения, - сказал глава Минпросвещения.

Добавим, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки школы Сыктывкара и Ухты переведены на дистант. Частично закрывают школы и в других муниципалитетах региона.

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