В начале февраля в Коми ожидаются слабые морозы и снегопад

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Стало известно, какой будет погода в Коми в начале февраля. Синоптики обещают жителям республики слабые морозы, умеренные осадки, порой гололед.

В целом, метеорологи говорят, что погода в феврале будет спокойной, без каких-либо кардинальных метеоперемен.

Температура воздуха ночью опустится до -12 градусов, днем поднимется до -4 градусов.

- Температура воздуха в ночные часы прогнозируется в пределах -7...-12 градусов. Дневная температура будет колебаться от -4С до -9 градусов, на крайнем юге возможно повышение до -1 градуса, - обещают синоптики.

Теплее обычного в среднем на 4-6 градусов ожидается и в крайних северо-восточных районах. Но там по ночам температура воздуха будет понижаться до -18...-25 градусов. Днем морозы будут ослабевать градусов на 10 градусов.

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