Лыжник из Коми Ермил Вокуев выиграл легендарный 70-километровый марафон «Марчалонга»

Фото: championat.com
Лыжник из Коми Ермил Вокуев, который представляет команду «Русская зима», победил классический марафон «Марчалонга» на 70 км в рамках серии Ski Classics в Италии. По информации championat.com, второе место занял норвежский спортсмен Каспер Стадаас, на третьем месте – россиянин Максим Вылегжанин.
Ермил Вокуев около 60 км пробежал в одиночку, так как оторвался от остальных на значительную дистанцию – более двух километров.
Итоги марафона:
1. Ермил Вокуев — 2.51.57,6. 2.
2. Каспер Стадаас — отставание + 44,9 секунды.
3. Максим Вылегжанин – + 45,0.
В 2021 году Вокуев занял в этой же гонке третье место. Первым был швед Эмиль Перссон.
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