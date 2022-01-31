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Общество31 января 2022 4:45

Лыжник из Коми Ермил Вокуев выиграл легендарный 70-километровый марафон «Марчалонга»

Источник:kp.ru
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Фото: championat.com

Фото: championat.com

Лыжник из Коми Ермил Вокуев, который представляет команду «Русская зима», победил классический марафон «Марчалонга» на 70 км в рамках серии Ski Classics в Италии. По информации championat.com, второе место занял норвежский спортсмен Каспер Стадаас, на третьем месте – россиянин Максим Вылегжанин.

Ермил Вокуев около 60 км пробежал в одиночку, так как оторвался от остальных на значительную дистанцию – более двух километров.

Итоги марафона:

1. Ермил Вокуев — 2.51.57,6. 2.

2. Каспер Стадаас — отставание + 44,9 секунды.

3. Максим Вылегжанин – + 45,0.

В 2021 году Вокуев занял в этой же гонке третье место. Первым был швед Эмиль Перссон.

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