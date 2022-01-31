Владимир Уйба и Наталья Хозяинова проверили, как убирают снег в Сыктывкаре

Фото: телеграм-канал Республика Коми

Глава Коми Владимир Уйба и руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова 29 января выехали с проверкой качества уборки снега во дворы столицы республики. По итогам рейда Уйба отметил, что ситуация с качеством уборки «везде разная». Он поручил усилить работу по очистке снега.

– Где-то коммунальщики следят за чистотой дворов. А где-то не то, что пройти, проехать затруднительно. Договорились с Натальей Семёновной о том, что контроль мэрии за качеством работы управляющих компаний будет продолжен, - заявил он.

В официальном телеграм-канале «Республика Коми» отмечается, что 30 января управляющие компании занимались устранением замечаний.

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