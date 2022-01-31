В Коми водитель Opel Vectra въехал в дорожный знак и оказался в кювете

Фото: архив "КП"

Под Ухтой 31-летний мужчина попал в серьезную аварию, из которой выбрался лишь с ушибом кисти. Водитель Opel Vectra не справился с управлением авто и въехал в дорожный знак, после чего его выкинуло в кювет.

По данным республиканской Госавтоинспекции, ДТП было зарегистрировано на 312 км автодороги Сыктывкар - Ухта. К счастью, мужчина почти не пострадал и госпитализация ему не понадобилась.

По словам инспекторов ГИБДД, от тяжелых травм жителя Коми спасли пристегнутые ремни безопасности.

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