Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 6:47

В Коми водитель Opel Vectra въехал в дорожный знак и оказался в кювете

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Под Ухтой 31-летний мужчина попал в серьезную аварию, из которой выбрался лишь с ушибом кисти. Водитель Opel Vectra не справился с управлением авто и въехал в дорожный знак, после чего его выкинуло в кювет.

По данным республиканской Госавтоинспекции, ДТП было зарегистрировано на 312 км автодороги Сыктывкар - Ухта. К счастью, мужчина почти не пострадал и госпитализация ему не понадобилась.

По словам инспекторов ГИБДД, от тяжелых травм жителя Коми спасли пристегнутые ремни безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми «Урал» врезался в фургон с пьяным водителем (подробности)

0