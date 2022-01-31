В Коми фирма пыталась купить снегоход и лишилась 867 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте фирма пыталась купить снегоход и лишилась 867 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась женщина. Фирма, в которой она работает, решила приобрести снегоход. Женщина нашла в сети сайт, предлагающий такие товары. Фирма перевела 867 тысяч рублей за снегоход. Спустя время техника доставлена не была, а «продавец» на связь не выходил. Тогда сотрудница обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители ищут злоумышленников.

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