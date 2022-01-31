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Общество31 января 2022 7:23

В Сыктывкаре за выходные почти 500 человек заразились коронавирусом

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

За выходные, 29 и 30 января, в Сыктывкаре зафиксировали 454 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в субботу в столице Коми заболели 213 человек. В воскресенье в Сыктывкаре коронавирус подтвердился у 241 человека. По состоянию на понедельник, 31 января, в городе зафиксировали 296 новых случаев.

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