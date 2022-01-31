В Коми обнаружили опасного вредителя в пиломатериалах, предназначенных для отправки в Азербайджан

Фото: архив "КП"

В Коми нашли опасного вредителя - черного соснового усача. Об этом сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что жук был найден в пиломатериалах, которые предназначались для экспорта в Азербайджан. После обнаружения вредителя вся продукция была отправлена на карантин и ликвидирована.

- При проведении досмотра пиломатериалов хвойных пород в количестве 115 кубических метров, предназначенных для экспорта в Азербайджан, обнаружен карантинный вредный организм - черный сосновый усач, что было подтверждено заключением карантинной экспертизы филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Коми, - рассказали в ведомстве.

Управлением Россельхознадзора было выдано предписание владельцу продукции – юридическому лицу о помещении зараженного пиломатериала изолированно и принятии мер по лишению жизнеспособности карантинных объектов.

За нарушение правил борьбы с карантинными объектами было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Управления ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере шести тысяч рублей.

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