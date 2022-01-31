Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Спортсмен из Коми Иван Голубков досрочно стал победителем Кубка мира по спорту лиц с поражением ОДА (лыжные гонки, биатлон). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

В шведском Эстерсунде продолжается очередной этап Кубка мира. Голубков завоевал свою очередную золотую медаль в биатлоне. Таким образом он досрочно стал победителем Кубка мира как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Уточняется, что «Хрустальные глобусы» спортсмен завоевывает уже в девятый раз. Сам Голубков отметил, что своим главным стартом считает грядущую Паралимпиаду в Пекине. К этому мероприятию сборная будет готовиться со 2 по 8 февраля.

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