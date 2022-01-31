В Сыктывкаре количество инфицированных COVID-19 за сутки достигло 296 человек

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Почти 300 случаев заражения ковидом за сутки зарегистрировано в Сыктывкаре. Об этом сообащет республиканский Роспотребнадзор. По данным ведомства, суточный прирост в столице Коми составил 296 человек.

На втором месте рейтинга все так же находится Ухта. Там за последние 24 часа диагностирован 251 факт заболевания. Тройку лидеров замыкают сразу два муниципалитета - Воркута и Сосногорский район с 45 новыми зараженными.

Также в топ попал Усинск. От третьего места его разделил всего один новый случай (+44).

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