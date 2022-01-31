Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 10:20

В Коми 59-летний мужчина набросился с ножом на сотрудников полиции

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сыктывдинский районный суд признал 59-летнего жителя села Зеленца виновным в применение насилия и оскорблении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 5 сентября. Двое полицейских прибыли по вызову в один из домов Зеленца. Там находился пьяный местный житель. Правоохранители потребовали пройти с ними в патрульную машину. В ответ мужчина стал нецензурно ругаться. После этого злоумышленник схватил кухонный нож. Замахнувшись им, житель направился в сторону полицейских.

Один из участников компании успел схватить дебошира за руку и отобрать нож. Однако он подошел к полицейским и нанес несколько ударов руками и ногами одному из них. После этого мужчину доставили в дежурную часть. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяный вуктылец напал на участкового с оскорблениями

0