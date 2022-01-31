В Коми 59-летний мужчина набросился с ножом на сотрудников полиции

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Сыктывдинский районный суд признал 59-летнего жителя села Зеленца виновным в применение насилия и оскорблении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 5 сентября. Двое полицейских прибыли по вызову в один из домов Зеленца. Там находился пьяный местный житель. Правоохранители потребовали пройти с ними в патрульную машину. В ответ мужчина стал нецензурно ругаться. После этого злоумышленник схватил кухонный нож. Замахнувшись им, житель направился в сторону полицейских.

Один из участников компании успел схватить дебошира за руку и отобрать нож. Однако он подошел к полицейским и нанес несколько ударов руками и ногами одному из них. После этого мужчину доставили в дежурную часть. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

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