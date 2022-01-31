Сбившая насмерть двухлетнюю девочку 59-летняя жительница Коми не признала свою вину

Фото: архив "КП"

В Коми огласили приговор 59-летней жительнице Усинска, обвиняемой в смерти двухлетней девочки, которую она сбила. По данным республиканской прокуратуры, женщина полчила условный срок.

Напомним, трагедия произошла в июле 2018 года. Горожанка за рулем своего авто не заметила двухлетнюю девочку, которая перебегала дорогу в зоне действия знака «Дети» и наехала на нее. От травм малышка умерла на больничной койке.

Свою вину женщина в гибели ребенка так и не признала.

- Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Кроме того, с осужденной в пользу отца погибшей девочки взысканы денежные средства в счет возмещения морального вреда, - сообщили в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Коми будут судить за ДТП, в котором он потерял жену и дочь (подробности)