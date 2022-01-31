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Общество31 января 2022 11:26

Суд заставил чиновников отремонтировать крышу детского сада в Коми

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрацию Сосногорска обязали отремонтировать кровлю в одном из детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В надзорное ведомство обратились родителей воспитанников. В ходе проверки выяснилось, что кровля двух корпусов детского сада протекает. Из-за этого в помещениях групп образуется сильная влажность. Прокуратура обратилась в суд с иском к администрациям города и детского сада. Их обязали отремонтировать кровлю до 31 декабря. Прокуратура проконтролирует исполнение этого решения.

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