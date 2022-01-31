С 1 февраля школы Воркуты и Троицко-Печорского района переходят на дистанционное обучение

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В двух муниципалитетах Коми введен дистанционный режим обучения. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ среди школьников.

Уточняется, что речь идет о Воркуте и Троицко-Печорском районе. Так, с 1 февраля дома будут обучаться ученики МОУ «Гимназия № 1», МОУ «Гимназия № 2», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» Воркуты. Дистанционка для детей продлится до 7 февраля.

В Троицко-Печорском районе Коми на заочное обучение ушла школа №1. На сегодняшний там из 26 классов 10 уже были на карантине. Непростая ситуация складывалась и в ООШ поселка Троицко-Печорск - 20% заболевших, 2 класса на карантине.

В связи с этим в данных школах с 1 по 8 февраля 2022 года установлен карантин. В детской музыкальной школе» детско-юношеской спортивной школе, центре внешкольной работы в Троицко-Печорске обучение пройдет в дистанционном формате с 1 по 8 февраля.

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