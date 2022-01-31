Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 14:11

В Коми будут судить сотрудника СИЗО, проносившего запрещенные предметы

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте бывшего сотрудника следственного изолятора обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, фигурант занимал должность младшего инспектора дежурной службы. В 2020-2021 годах он пронес на режимную территорию учреждения запрещенные предметы. Сотрудник совершил преступление по просьбе людей, которые содержались в СИЗО. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми москвич, хотевший пообщаться с семьей, попытался дать взятку сотруднику СИЗО

0