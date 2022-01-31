В Коми будут судить сотрудника СИЗО, проносившего запрещенные предметы

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В Воркуте бывшего сотрудника следственного изолятора обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, фигурант занимал должность младшего инспектора дежурной службы. В 2020-2021 годах он пронес на режимную территорию учреждения запрещенные предметы. Сотрудник совершил преступление по просьбе людей, которые содержались в СИЗО. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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