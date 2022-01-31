Сыктывкарца будут судить за то, что он заказал в качестве подарка на день рождения наркотики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 29-летнего местного жителя обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 15 июня. Молодой человек отмечал свой день рождения. Будучи пьяным, сыктывкарец решил сделать себе подарок и заказал в интернете наркотики. Когда молодой человек забирал запрещенные вещества, его задержали полицейские. Уголовное дело направят в Сыктывкарский городской суд. Согласно законодательству, молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.

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