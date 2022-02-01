Жительница Сосногорска отсудила у администрации 30 тысяч рублей из-за укуса собаки

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Жительница Сосногорска подала иск в отношении администрации района из-за нападения и укусу бродячей собаки. Суд принял решение его удовлетворить, взыскав с муниципалитета 30 тысяч рублей.

По информации Объединенной пресс-службы судов, свои требования женщина мотивировала тем, что в сентябре 2021 года ее укусила бродячая собака, в связи с чем она была вынуждена обратиться в больницу.

В своем иске пострадавшая отметила, что ставила под угрозу свое здоровья из-за противопоказаний к прививкам. В качестве соответчика привлекли Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск».

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