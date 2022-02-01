В Коми осудили водителя, из-за которого пострадала 44-летняя пассажирка

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В Объединенной пресс-службе судов сообщили, что в Сосногорске вынесли приговор 32-летнему местному жителю, которого признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения.

Установлено, что подсудимый 26 июня 2020 года ехал в пьяном состоянии по дороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, когда не справился с управлением. В результате машина опрокинулась, а 44-летняя пассажирка пострадала. Множественные телесные повреждения квалифицировали, как тяжкий вред здоровью, что не остановило водителя в принятии решения покинуть место происшествия.

Свою вину подсудимый признал полностью и возместил моральный вред. Суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управлять автомобилем на три года.

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