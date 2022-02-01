Житель Коми лишился дома, пока отбывал наказание в тюрьме

Фото: архив КП

Прокуратура Коми сообщила, что житель Троицко-Печорского района лишился дома, пока отбывал наказание в местах лишения свободы. В ведомстве отметили, что жилье мужчины разрушили и исключили из реестра муниципальной собственности.

Как выяснилось, администрация городского поселения отказалась предоставлять новую жилую площадь взамен утраченной. При этом, как уточнили в надзорном органе, чиновники не учли, что факт разрушения дома не освобождает от обеспечения другим жильем.

– По результатам проверки прокурором Троицко-Печорского района в Сосногорский городской суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию заявителю благоустроенное жилое помещение в границах поселка Троицко-Печорск площадью не менее 23,9 кв. метров, – передали в ведомстве.

В настоящий момент все требования прокуратуры судом удовлетворены.

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