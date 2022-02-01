Жителя Коми наказали обязательными работами за пьяную езду

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Вступил в силу приговор Ухтинского суда в отношении местного жителя, которого признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его положение усложнилось тем, что он итак был наказан в административном порядке за аналогичное преступление.

Суд установил, что ему было назначено ранее наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управление транспортом на год и шесть месяцев. Однако это не остановило фигуранта уголовного дела в желании сесть пьяным за руль снова. В таком виде его и задержали инспекторы ГИБДД.

Суд назначил мужчине наказание в виде 400 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 9 месяцев.

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