В Коми из Узбекистана попало 140 тонн подкарантинной овечьей шерсти

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В Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в Коми из Узбекистана в 2021 году прибыло 140 тонн овечьей шерсти.
Уточнятся, что эта продукция является подкарантинной и была ввезена с фитосанитарными документами для ООО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика».
Сообщается, что все 140 тонн были некоторое время на карантине, после чего выяснилось, что никаких нарушений фитосанитарного законодательства нет.
В настоящий момент выпуск продукции разрешили.
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