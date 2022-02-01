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Общество1 февраля 2022 6:15

В Коми из Узбекистана попало 140 тонн подкарантинной овечьей шерсти

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в Коми из Узбекистана в 2021 году прибыло 140 тонн овечьей шерсти.

Уточнятся, что эта продукция является подкарантинной и была ввезена с фитосанитарными документами для ООО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика».

Сообщается, что все 140 тонн были некоторое время на карантине, после чего выяснилось, что никаких нарушений фитосанитарного законодательства нет.

В настоящий момент выпуск продукции разрешили.

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