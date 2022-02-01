В Сыктывкаре пропали два 15-летних подростка

Фото: архив "КП"

Минувшей ночью в Сыктывкаре пропали 15-летние подростки. Информация об их исчезновении поступила сотрудникам отряда «Спас-Коми». Обеспокоенные родители детей не смогли сами найти юных сыктывкарцев и попросили помощи у спасателей.

По словам семей подростков, школьники должны были вернуться домой к оговоренному времени, однако на улице уже стемнело, а детей все не было. Тогда они воспользовались приложением для нахождение локации мобильника и передали эти сведения спасателям.

Так, на Доручасток, в район проезда Геологов, к реке Вычегда в 20:40 выехала группа. В 21:10 стало известно, что родители самостоятельно нашли несовершеннолетних. Помощь спасателей не потребовалась, сообщает «Комиинформ».

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